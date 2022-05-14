14 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 01:41 — REGNUM Большинство американцев выступают против идеи о проведении операций по смене пола или ингибиторов полового созревания для несовершеннолетних, согласно опросу консервативной некоммерческой организации OnMessage, который был проведен в шести штатах — Джорджии, Аризоне, Висконсине, Пенсильвании, Неваде и Нью-Гэмпшире. Погрешность опроса составила +/- 2,82%.

Кузьма Петров-Водкин. Мальчики. 1916

В ходе опроса респондентов спросили, поддерживают ли они запрет на ингибиторы полового созревания, гормональные препараты для смены пола и физические операции по смене пола для детей младше 18 лет.

Напомним, что ингибиторы полового созревания используются для отсрочки полового созревания.

В результате 56% респондентов заявили, что поддерживают запрет, а 34% — нет. Чуть более трети респондентов отнесли себя к демократам, 37% — к республиканцам, и чуть менее четверти — к партии независимых.

Помимо этого, американцев также спросили, поддерживают ли они или выступают против идеи о продвижении идеи о смене пола среди детей. Около 63% респондентов согласились с тем, что дети слишком малы для принятия подобных решений. Около 22% респондентов назвали трансфобами противников смены пола.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«34% — это слишком большая цифра. Сколько родителей считают, что это в порядке вещей? Менее 1 из 100 000. 40 лет назад ответ был бы равен нулю за всю зафиксированную историю», — пишет BoloMcBean.

«Этот опрос кажется очень подозрительным. Я не вижу вокруг себя более 5% в пользу такой операции в столь юном возрасте, а с моего кресла мне кажется, что и эти 5% — это уже слишком много. Я подозреваю, что-то, как были сформулированы вопросы, имеет к этому большое отношение», — указывает TheBigSalad.

«Послушайте, если взрослый человек хочет оплатить операцию на своем теле — это его дело, и меня это не касается. Точно так же, как закон предполагает, что люди до 18 лет недостаточно взрослые, чтобы принимать некоторые решения самостоятельно; операция на теле ребенка такого масштаба: ни за что», — подчеркивает buckfoejiden336.

Жан Эдуар Вюйар. Хирурги (фрагмент). 1914

«Гендерная дисфория, безусловно, растет. Но не естественным путем. Учителя активно поощряют маленьких детей исследовать идею о смене пола, и это причина того, почему врачи всё чаще сталкиваются с гендерной путаницей у детей. В наши последние дни государственные школы превратились в логово зла», — предупреждает pet6502.

«Молодые люди всегда следовали модным тенденциям, чтобы соответствовать и быть как все. Я очень, очень рада, что в мое время главными тенденциями были колокольные штаны и шелковые пиратские рубашки», — вспоминает tracygieck.

«Да, эти коварные тенденции навязываются доверчивым детям жуткими леворадикальными учителями», — уверен maxicat.

«Они говорят нам, что мы должны следовать науке, поэтому если судебный патологоанатом будет исследовать скелетные останки в попытке идентифицировать человека и определить, кем он был, то трансгендер либо будет идентифицирован по ДНК (XY хромосомы) или структуре костей как мужчина, либо как женщина (XX хромосомы). Это настоящая наука, а не использование чувств или психического состояния для определения пола», — комментирует Mowerman.

«Я устал от демократов, считающих, что они знают, что лучше для нас. Я вполне способен принимать собственные решения. Дети слишком малы, чтобы принимать собственные решения, и это работа родителей», — пишет freddybear.

«То есть дети должны иметь возможность делать выбор, который окажет влияние на их здоровье на всю жизнь и который нельзя отменить, но если они совершают ужасные преступления, их судят только как несовершеннолетних, потому что их разум недостаточно зрелый, чтобы полностью осознать свои действия?» — сравнивает sumday.

«Выдающееся замечание!!! Я бы хотел, чтобы это поместилось на наклейке на бампере», — отвечает davej569.

«Либеральное мышление исключает аргументы, которые не вписываются в их сумасбродное повествование», — добавляет middleoftheroad430.