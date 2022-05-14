14 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили призыв украинского президента к итальянским властям, чтобы те плохо обращались с российскими туристами.

Тимур Кондратьев, , 01:44 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что итальянским властям следует дать культурный отпор российским туристам, показав, что в Италии их не рады видеть, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Клоун Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да-да. И вместо российских туристов завезти украинских беженцев. И всё им отдать… безд-возд-мезд-дно!» — пишет Олег К.

Многие пользователи оказались удивлены тем, что пока украинские войска несут колоссальные потери и сдают территорию за территорией, их президент занимается тем, что уговаривает Италию отказаться от российских туристов.

«У дурака страны скоро не будет, а он про туристов из России думает, переживает», — подметил Сергей А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский, видимо, не осознаёт, что его компетенции в лучшем случае распространяются на подконтрольные Киеву территории Украины, но не более того.

«Мне кажется, что Зеленский окончательно берега потерял. Не много ли он хочет? Может ЕС еще и разориться из-за украинских хотелок, или что? Наши туристы будут летать, куда захотят, а Италия, Турция и т.д. будут зарабатывать, как хотят, а не как им скажет этот американский подсос», — написал Самсон Х.

Часть людей полагает, что президент Украины свято верит в иллюзию того, что Украина является основополагающим фактором западной политики, и от его слова зависит то, куда она двинется.

«По-моему, Зеленский не призывает, а уже буквально всем приказывает. И просвещённая Европа наперегонки бросается выполнять приказания безумного укронацика», — отмечает Вера Ч.

«Пуп Земли диктует всем и вся, что делать и как делать. Рожа при этом уже пропитая. Лучше бы про своих военных думал, которых он бросил на верную смерть», — указывает Лариса Г.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

На самом же деле украинский президент сам является куклой, за конечности которой двигают её заокеанские хозяева.

«Как гастролировал по России, бабло рубил на российских зрителях — не гадил. Как в президентское кресло сел, так сразу в скотину превратился. Да тебя русскоговорящие выбрали, а ты, падла, в них плюёшь. Не мужик ты, ответственности никакой нет. Маленький жалкий клоун, которым руководят, как марионеткой», — пишет Саша Ц.

Нашлись и те, кто убеждены, что Зеленский окончательно потерял связь с реальностью и купается в своих фантазиях.

«Можно достать человека из «Квартала 95», но нельзя достать «Квартал 95» из человека. Клоун обдолбаный. Эта вошь напудренная смеет кому-то указывать, что и как делать?» — удивляется Игорь К.

«Да уж, по уровню дебилизма Зеленский переплюнул всех иных украинских президентов. Даже экс-президент Украины и по совместительству алкоголик Пётр Порошенко на его фоне выглядит как абсолютно адекватный руководитель, с которым даже можно было найти какой-то способ взаимодействия», — поделился своим мнением Виктор Л.

Напомним, 13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире итальянского канала Rai 1 о том, что итальянским властям следует дать культурный отпор российским туристам, показав, что в Италии их не рады видеть.