Горловка, ДНР, , 23:29 — REGNUM Украинские вооружённые формирования вечером 13 мая несколько раз обстреляли город Горловка (ДНР), сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Город, в том числе посёлки на его территории, были обстреляны в 17:15 мск, в 18:20 мск, в 18:40 мск, в 19:17, в 19:33 и в 20:40 мск. Первые четыре обстрела ВСУ вели из артиллерийских орудий калибра 122 мм: четыре, восемь, шесть и пять снарядов.

Пятый обстрел (со стороны населённого пункта Жованка) украинские боевики вели из миномёта калибра 120 мм: выпущено три мины. При шестом обстреле ВСУ применили стрелковое оружие.

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