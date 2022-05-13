Нижний Новгород, 13 мая, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Фура с пивом перевернулась в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. В аварии никто не пострадал.

Lentaregion.ru Пиво

Авария произошла на 447 км автодороги Москва — Уфа. Грузовик Scania с полуприцепом перевернулся.

«Автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет», — цитирует сообщение управления РИА Новости.

Ранее в социальных сетях появились фотографии и видеозаписи последствий аварии. Видно, что перевернувшаяся фура лежит на обочине дороги, рядом с ней рассыпаны многочисленные пивные бутылки. Однако они были быстро перегружены в другую машину.

ИА REGNUM напоминает, в американском штате Арканзас в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков сотни бутылок с виски рассыпались по дороге. Водитель одного из грузовиков получил травму и был госпитализирован в больницу. Бутылок со спиртным было так много, что полицейским потребовалось три часа, чтобы привести дорогу в порядок.

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