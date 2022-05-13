Москва, 13 мая 2022, 23:23 — REGNUM Центр имени Хруничева отправил очередную ракету-носитель тяжёлого класса «Ангара» на космодром Плесецк, сообщил 13 мая глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.
Ракета направлена на космодром для продолжения программы испытаний.
«Еще одна тяжелая «Ангара» ночью покинула ракетный завод и ушла на космодром для продолжения лётно-конструкторских испытаний», — написал Рогозин.
Напомним, ранее с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области, было произведено три запуска ракет тяжёлого класса «Ангара-А5».
Справка ИА REGNUM: в семейство российских ракет-носителей «Ангара» входят лёгкие ракеты «Ангара-1.2», тяжёлые ракеты «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», а также ракета-носитель повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».
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