Турин, Италия, 13 мая, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Италия за 10 лет так и не приступила к серьезной борьбе со смогом, сказано в опубликованном 13 мая определении суда Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Смог

Судьи в очередной раз признали Италию виновной в нарушении экологических норм. Отмечена «инерция» римских властей по данному вопросу.

Предельные показатели по уровню вредных веществ систематически превышаются, в списке «лидеров» — Турин, Милан, Бергамо и целый ряд других городов страны.