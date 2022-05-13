Премьер Италии: без зерна с Украины миру грозит политическая нестабильность
Рим, 13 мая, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Невозможность вывезти зерно с территории Украины может обернуться продовольственным кризисом, заявил 13 мая премьер Италии Марио Драги.
Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Пшеница
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Продовольственный кризис, в свою очередь, может перерасти в «политическую нестабильность», полагает он.
Италия намерена работать над предотвращением «масштабного гуманитарного кризиса», сказал Драги, не пояснив, какую именно работу имеет в виду.