Дамаск, 13 мая 2022, 23:06 — REGNUM Телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины главы ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна направил сирийский президент Башар Асад в Абу-Даби, сообщает 13 мая SANA.
Президент выразил свои соболезнования от имени сирийского народа брату усопшего шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.
По словам Асада, «шейх Халифа сыграл важную роль в экономическом подъёме ОАЭ и достижении этой страной высокого международного престижа».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ОАЭ умер 13 мая после продолжительной болезни. Политику было 73 года.
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