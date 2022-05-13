Дамаск, 13 мая, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины главы ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна направил сирийский президент Башар Асад в Абу-Даби, сообщает 13 мая SANA.

Президент Сирии Башар Асад

Башар Асад «Арабы будут вспоминать добрые деяния покойного лидера ОАЭ».

Президент выразил свои соболезнования от имени сирийского народа брату усопшего шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

По словам Асада, «шейх Халифа сыграл важную роль в экономическом подъёме ОАЭ и достижении этой страной высокого международного престижа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ОАЭ умер 13 мая после продолжительной болезни. Политику было 73 года.