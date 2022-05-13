Лима, , 23:00 — REGNUM В результате землетрясения, произошедшего в Перу 12 мая, погиб как минимум один человек, пострадали ещё восемь, сообщил представитель Национального института гражданской обороны Мигель Ямасаки в интервью радиостанции RPP.

Столица Перу — Лима (сс) Federico

По его словам, население Перу «не понимает, что живет в очень сейсмически активной стране», а также не исключил ещё более мощное землетрясение в ближайшее время.

Напомним, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Сейсмические толчки повредили несколько зданий не только в ближайшем к эпицентру городе Чилька, но и в столице Перу Лиме.

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