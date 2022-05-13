Мелитополь, Украина, , 23:12 — REGNUM Ценные экспонаты, включая скифское золото, возвращены в Мелитопольский краеведческий музей, сообщает 13 мая телеграм-канал Zащитники.

Экспонаты древних скифов в музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вопреки заявлениям Киева о том, что экспонаты из музея якобы похитили российские военные, выяснилось: скифское золото, уникальное собрание исторического оружия, коллекция военных наград были похищены украинской стороной.

Экспонаты найдены в старой администрации города. Комментируя эту находку, директор музея Евгений Горлачев рассказал:

«Я очень благодарен военно-гражданской администрации — тем людям, которые потратили очень много сил и энергии для нахождения коллекции скифского золота, которое хранилось в Мелитопольском музее и было спрятано в старой администрации от людей».

По имеющейся информации, украинские военные хотели вывезти ценные экспонаты в Киев и далее на Западную Украину, однако не успели этого сделать — город был освобожден российскими войсками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коллекция скифского золота из Крыма, которая на момент воссоединения полуострова с Россией находилась в Евросоюзе на выставке, так и не была возвращена в Крым — киевский режим при пособничестве евробюрократов присвоил её себе.