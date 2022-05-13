Нью-Дели, 13 мая, 2022, 22:35 — ИА Регнум. В Нью-Дели пожарные обнаружили тела 26 человек, которые погибли в результате пожара в многоэтажном здании, сообщает 13 мая портал NDTV со ссылкой на местную полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По данным правоохранителей, число пострадавших превышает 40 человек.

Все они пострадали при пожаре в коммерческом здании на западе Нью-Дели.

«На данный момент было обнаружено 26 тел. Более 40 человек получили ожоги и госпитализированы», — цитирует портал представители полиции порталу NDTV.

Спасательная операция продолжается.