Рим, , 22:33 — REGNUM 32,2% граждан Италии при выборе между президентами России и США предпочли бы Владимира Путина, таковы опубликованные 13 мая итоги опроса Affari Italiani.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным того же опроса, 63,1% граждан Италии выступают против дальнейшей отправки Римом оружия в Киев.

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Как сообщалось ранее, по данным других опросов, значительная часть жителей Италии полагают, что правительство страны в конфликте вокруг Украины защищает американские, а не итальянские интересы.