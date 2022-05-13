Ижевск, 13 мая, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Суд в Сарапуле прекратил уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя в связи с его смертью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

publicdomainpictures.net Убийство

Установлено, что мужчина пришел домой к 24-летней девушке, которая ранее разорвала с ним отношения. После этого она стала встречаться с другим молодым человеком. На почве ревности обвиняемый нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела, в результате девушка скончалась на месте происшествия. Затем мужчина покончил с собой.

Тела погибших обнаружили родственники убитой девушки.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Астраханской области получил срок за совершение убийства из ревности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел к своей сожительнице. У неё дома он увидел их общего знакомого. Приревновав, он набросился на мужчину, принялся его избивать, а затем несколько раз ударил ножом. После этого он вышел на улицу и позвонил в полицию, сообщив о произошедшем. Потерпевший от полученных травм скончался.

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