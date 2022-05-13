Рим, 13 мая, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Относительное большинство граждан Италии (24,5%) полагают, что действия правительства Италии во время украинского кризиса направлены на защиту американских, а не итальянских интересов, таковы опубликованные 13 мая итоги опроса Euromedia.

INSM Марио Драги

С вариантом ответа «правительство проводит политику в защиту интересов своей страны» согласились 20,2% респондентов. 18,5% граждан полагают, что целью премьер-министра Марио Драги является мир, а не чьи-то интересы.

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Впервые за все время работы этого состава правительства (с февраля 2021 года) уровень доверия к нему составил менее 50% (49,2%).