Новошахтинск, Ростовская область, , 22:22 — REGNUM В Ростовской области с 14 по 22 мая состоится международный театральный фестиваль «Поговорим о любви…». Старт театральному марафону будет дан на сцене Новошахтинского драматического театра. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 мая.

В театре Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Откроет фестиваль спектакль по пьесе «Как боги» российского писателя Юрия Полякова. Постановку покажет Донецкий академический молодежный театр.

В этом году фестиваль состоится в театрах Новочеркасска, Таганрога, Ростова-на-Дону. 21 постановку покажут 18 театральных трупп из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Камчатского и Ставропольского краев, Тамбовской, Орловской, Брянской, Ивановской и Ростовской областей, Донецкой Народной Республики.

«В 2022 году фестиваль «Поговорим о любви…» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив, что значительно повысило его возможности. Благодаря выигранному гранту появилась возможность предоставить льготы на билеты для пенсионеров, студентов, детей из малообеспеченных семей», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В рамках фестиваля пройдут выставки, творческие встречи с писателями и артистами, мастер-классы по актёрскому мастерству.