Рим, 13 мая, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Большинство граждан Италии считают НАТО виновным в событиях на Украине, таковы опубликованные 13 мая итоги опроса Termometro Politico.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

63,8% граждан согласились с высказыванием папы Римского Франциска о том, что действия НАТО («лай у ворот России») приблизили военные действия.

28,5% респондентом считают НАТО виновным частично (наравне с Россией), 35,3% — единственным виновным и провокатором событий.