Ростов-на-Дону, 13 мая, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области не усмотрело нарушений при проведении торгов на строительство модульной школы в микрорайоне Суворовский. Об этом сегодня, 13 мая, сообщил в своём телеграм-канале ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«[Ведомство] признало жалобу на возведение модульной школы в Суворовском необоснованной. <…> После рассмотрения обращения конкурсные процедуры были продолжены. Контракт с подрядчиком будет заключен до 30 мая», — уточнил глава администрации Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM сообщало, что стоимость модульной школы, которую возведут в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону, превысит 635 млн рублей.