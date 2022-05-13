Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Пентагон в ближайшее время не планирует изменять численность постоянного военного контингента США в Европе, заявил 13 мая на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это не произойдёт даже на фоне российской военной спецоперации на Украине.

«В ближайшем будущем я бы не ожидал каких-либо изменений в нашем постоянном присутствии», — сказал Кирби, комментируя вероятность увеличения численности постоянно размещённых в Европе американских войск.

При этом представитель Пентагона сообщил, что США в ближайшие месяцы развернут в Европе около 10,5 тысяч американских военных в рамках ротации.

«Они не будут принимать участие в боевых действия на Украине», — заявил Кирби.

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