Вашингтон, 13 мая, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Пентагон в ближайшее время не планирует изменять численность постоянного военного контингента США в Европе, заявил 13 мая на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, это не произойдёт даже на фоне российской военной спецоперации на Украине.

«В ближайшем будущем я бы не ожидал каких-либо изменений в нашем постоянном присутствии», — сказал Кирби, комментируя вероятность увеличения численности постоянно размещённых в Европе американских войск.

При этом представитель Пентагона сообщил, что США в ближайшие месяцы развернут в Европе около 10,5 тысяч американских военных в рамках ротации.

«Они не будут принимать участие в боевых действия на Украине», — заявил Кирби.