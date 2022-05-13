В Пентагоне заявили, что численность войск США в Европе не изменится
Вашингтон, 13 мая, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Пентагон в ближайшее время не планирует изменять численность постоянного военного контингента США в Европе, заявил 13 мая на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
По его словам, это не произойдёт даже на фоне российской военной спецоперации на Украине.
«В ближайшем будущем я бы не ожидал каких-либо изменений в нашем постоянном присутствии», — сказал Кирби, комментируя вероятность увеличения численности постоянно размещённых в Европе американских войск.
При этом представитель Пентагона сообщил, что США в ближайшие месяцы развернут в Европе около 10,5 тысяч американских военных в рамках ротации.
«Они не будут принимать участие в боевых действия на Украине», — заявил Кирби.