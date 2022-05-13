Москва, 13 мая 2022, 22:08 — REGNUM Присоединение Херсонской области с её портами и морским побережьем выгодно для России с экономической точки зрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил экономист Василий Колташов.
«Экономика так устроена, что присоединение любой земли, если только это не пустыня и не вечная мерзлота, и территория эта имеет людей, то есть рынок сбыта, а ещё и инфраструктуру, имеет смысл. И в этом смысле присоединение Херсонской области является для России п полезным и выгодным», — сказал Колташов.
Особенно выгодно это России на фоне того, что данный регион являет собой естественное продолжение Крыма и способен оказать существенную поддержку туристической и продовольственной отрасли страны, считает эксперт.
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