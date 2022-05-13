Нижний Новгород, , 22:04 — REGNUM В Нижнем Новгороде на набережной Федоровского, которая была реконструирована в рамках подготовки к 800-летию города, произошел сход грунта на склоне одной из главных прогулочных площадок. В мэрии заявили, что в настоящее время специалисты уже установили причину происшествия.

Склон на наебержной Федоровского telegram-канал мэра Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем telegram-канале написал, что специалисты уже выявили причину произошедшего.

«Склон был перенасыщен дождевой влагой и поэтому не выдержал», — пояснил мэр. Шалабаев подчеркнул, что на этой части склона благоустройство не проводилось.

По его словам, ремонт участка будут проходить в течение двух-трех недель. Работы уже начались.

ИА REGNUM напоминает, ранее в социальных сетях жители начали публиковать фотографии поврежденного склона. Причем местные жители отмечают, что в течение нескольких часов обвал постепенно увеличился. Грязевая масса съехала почти до улицы Рождественской.