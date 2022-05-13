Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Мужчина, обвиняемый в массовой стрельбе в нью-йоркском метро, которая стала одной из самых жестоких атак в истории городской транспортной системы, отказался признавать свою вину по обвинению в терроризме и хранении оружия, сообщает 13 мая Reuters.

Метро Нью-Йорка

62-летний афроамериканец Фрэнк Джеймс был арестован за стрельбу и использование дымовой шашки в метро Нью-Йорка 12 апреля. В результате инцидента пострадали 23 человека. Арестованный предстал перед окружным судьей США Уильямом Кунцем 13 мая и отказался признавать свою вину в содеянном.

Мотив преступления Джеймса до сих пор остается невыясненным. Согласно данным полиции, перед нападением мужчина разместил в YouTube видео, в котором он пожаловался мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу на огромное количество бездомных в вагонах метро.

Мужчине грозит пожизненное заключение, если присяжные сочтут его виновным в совершении террористического акта.

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