Рига, 13 мая 2022, 22:01 — REGNUM Задержание полицией Латвии евродепутата Татьяны Жданок 13 мая было необоснованным. Об этом член Европарламента заявила, сообщает Delfi.
Как рассказала Жданок, её задержали во время несанкционированного митинга, который проводился в знак протеста против сноса памятника Освободителям.
Она выступает против демонтажа, но в митинге не участвовала, а держала в руках плакат о том, что протесты не были согласованы, призывая участников мероприятия покинуть Ратушную площадь.
Жданок добавила, что со своими сторонниками собиралась участвовать в митинге в 15:00 (время местное), если бы его разрешили, несмотря на предыдущее решение о запрете.
Евродепутат добавила, что её задержали, несмотря на депутатскую неприкосновенность, посадили в «железную клетку» как особо опасного преступника. Жданок собирается придать этим возмутительным действиям рижских властей широкую огласку.
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