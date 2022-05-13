Рига, , 22:01 — REGNUM Задержание полицией Латвии евродепутата Татьяны Жданок 13 мая было необоснованным. Об этом член Европарламента заявила, сообщает Delfi.

Депутат Европарламента Татьяна Жданок Rusmir.lt

Как рассказала Жданок, её задержали во время несанкционированного митинга, который проводился в знак протеста против сноса памятника Освободителям.

Она выступает против демонтажа, но в митинге не участвовала, а держала в руках плакат о том, что протесты не были согласованы, призывая участников мероприятия покинуть Ратушную площадь.

Жданок добавила, что со своими сторонниками собиралась участвовать в митинге в 15:00 (время местное), если бы его разрешили, несмотря на предыдущее решение о запрете.

Евродепутат добавила, что её задержали, несмотря на депутатскую неприкосновенность, посадили в «железную клетку» как особо опасного преступника. Жданок собирается придать этим возмутительным действиям рижских властей широкую огласку.

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