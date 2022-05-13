Рим, , 22:00 — REGNUM Более 70% граждан Италии считают свою страну подчиненной Вашингтону, таковы опубликованные 13 мая итоги опроса Termometro Politico.

Респондентам задавался вопрос «Каковы, с вашей точки зрения, отношения между Италией и США». 6,8% граждан полагают, что Италия — привилегированный партнер США, 21,7% — что между двумя странами существуют отношения равных.

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36% респондентов выбрали вариант ответа «Италия подчинена США, и это всегда было так», 34,3% — что Италия является де-факто американской колонией и римские власти не могут принимать серьезных решений без отмашки из Вашингтона.