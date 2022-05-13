Лос-Анджелес, США, 13 мая, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Через 12 часов после выхода альбома Mr. Morale & The Big Steppers американский рэпер Кендрик Ламар объявил о туре The Big Steppers, который пройдет по Северной Америке, Европе, Англии, Австралии и Новой Зеландии. Об этом он рассказал в социальных сетях 13 мая.

Скриншот поста в Instagram* Кендрик Ламар с семьёй

Тур Кендрика Ламара The Big Steppers начнется 19 июля в Оклахома-Сити, и в его рамках он отыграет 65 концертов в поддержку нового альбома Mr. Morale & The Big Steppers, включая два концерта в Лондоне 7 и 8 ноября, а завершится в Новой Зеландии в Окленде 16 декабря.

На всех концертах Ламара будет поддерживать его двоюродный брат Baby Keem.