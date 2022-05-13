Рим, , 21:51 — REGNUM Популистское «Движение 5 звезд» может выйти из состава правящей коалиции, что в свою очередь может привести к отставке правительства, передает Affari Italiani 13 мая.

Популисты, как и большинство граждан страны, считают, что поставки оружия в Киев должны прекратиться. Леволибералы и глава правительства Марио Драги с этим не согласны.

Стороны выступают, в том числе публично, со взаимными обвинениями. Популистов обвиняют в том, что ранее они поддерживали военную помощь Киеву, а теперь, чтобы увеличить рейтинг, перестали поддерживать. Либералов и Драги, в свою очередь, подозревают в том, что они ставят во главу угла не итальянские интересы.

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Если Марио Драги на заседании парламента 19 мая откажется от проведения голосования по вопросу о доверии внешней политике правительства, популисты могут выйти из коалиции, досрочные выборы могут быть назначены на сентябрь 2022 года (по графику они должны состояться весной 2023 года).