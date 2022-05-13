Рим, 13 мая, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Победители «Евровидения» 2021 года итальянская рок-группа Måneskin вернулись со своим первым новым синглом в 2022 году Supermodel. Об этом 13 мая группа рассказала в социальных сетях.

Скриншот видео на YouTube Группа Maneskin

Supermodel — это первый сингл итальянской группы в этом году, после октябрьского MAMMAMIA. Новая песня была написана в Лос-Анджелесе и спродюсирована Максом Мартином.

«Мы написали Supermodel после того, как провели несколько лучших месяцев в Лос-Анджелесе», — объяснила группа. «Временами мы были удивлены и в то же время заинтригованы тем, что люди так заботятся об идее «знаменитости» и статусе, зацикливаясь на своей внешности и связях».

Коллектив дебютирует с новой песней в прямом эфире на финале конкурса «Евровидение» 14 мая.