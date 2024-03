Лос-Анджелес, США, 13 мая, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Бас-гитарист Майки Вэй из американской рок-группы My Chemical Romance заявил, что новая песня группы The Foundations Of Decay является его «любимой песней MCR всех времен». Об этом он рассказал в своих социальных сетях 13 мая.

Jimack32 My Chemical Romance

Ранее панк-квартет выпустил свою первую новую песню с момента выхода в 2014 году сингла Fake Your Death. Вскоре после выхода сингла басист MCR Уэй опубликовал несколько хвалебных отзывов о The Foundations Of Decay.

«Это моя любимая песня My Chemical Romance всех времен», — написал он. «Надеюсь, вы послушаете и насладитесь».