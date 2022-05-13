София, , 21:38 — REGNUM По меньшей мере 500 человек были эвакуированы из крупного торгового центра в центре столицы Болгарии после сообщения о возгорании в одном из павильонов структуры. Об этом 13 мая сообщает софийская газета «Телеграф».

Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке Алексей Суконкин © ИА REGNUM

По предварительным данным, огонь вспыхнул в фойе кинотеатра, где на тот момент проходил киносеанс. Согласно официальной информации, сотрудники центра вывели всех посетителей на безопасную территорию.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили пожар. Жертв и пострадавших нет. Проводится расследование обстоятельств инцидента.

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