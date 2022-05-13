Нью-Дели, 13 мая 2022, 21:32 — REGNUM Не менее 20 человек погибли в результате пожара в западной части индийской столицы Нью-Дели, сообщает 13 мая агентство ANI со ссылкой на местную полицию.
Возгорание произошло в трёхэтажном офисном здании.
Спасти из горящего дома удалось более 50 человек, при этом некоторым пришлось прыгать из окон верхних этажей.
На данный момент 10 человек госпитализированы с ожогами.
Уточняется, что спасатели ещё не проверили один из этажей здания, поэтому число погибших и пострадавших может увеличиться.
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