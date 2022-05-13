Вашингтон, , 21:51 — REGNUM Президент США Джо Байден и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора 13 мая обсудили укрепление отношений между двумя странами, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джо Байден

«Президент побеседовал с лидером Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида. Лидеры договорились, что они смогут почтить память шейха Халифы путем дальнейшего укрепления сотрудничества между правительствами и народами Соединенных Штатов и ОАЭ», — рассказала Псаки.

Напомним, что ранее Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отказались беседовать с Байденом, который предложил обсудить ситуацию вокруг Украины и возможность наращивания нефтедобычи.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних лет президент ОАЭ практически не принимал участия в государственных делах страны и поручил управление ею наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду.

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