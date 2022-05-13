Женева, Швейцария, , 21:25 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 567 618 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1738 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 13 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 517 648 631 носитель вируса, подтверждено 6 261 708 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 363 925 выявленных инфицированных и 1373 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.