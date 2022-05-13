Лондон, , 21:21 — REGNUM После недавней череды музыкальных коллабораций с Roblox, британская хайпер-поп-исполнительница Charli XCX станет следующим артистом, которая выступит на виртуальной сцене игры. Об этом 13 мая рассказал портал NME.

Charli XCX NME

Концерт состоится 17 июня, а фанаты смогут смотреть повторные показы выступления в течение всех последующих выходных.

В сообщении на сайте Samsung Newsroom подробно описаны некоторые детали: «Суперзвезда Галактики» перенесет вас на футуристическую космическую станцию, оснащенную вашим собственным виртуальным смартфоном Galaxy Z Flip3. Затем вы будете перемещаться по Superstar Galaxy с помощью виртуальных устройств Z Filp3 с сообщениями от Charli XCX, выполняя задания, исследуя галактику и получая советы по навигации. Вы даже можете использовать Z Flip3, чтобы быстро сделать селфи своего аватара в игре и поделиться им с друзьями».

Космическая станция служит своего рода центром для игроков. Оттуда они могут участвовать в уникальных мини-играх, строить и выступать на своих собственных сценах, а также посещать сцены других игроков.

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