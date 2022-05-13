Кабул, 13 мая 2022, 21:20 — REGNUM Семь человек стали жертвами взрыва, произошедшего в мечети в Кабуле, сообщает 13 мая РИА Новости со ссылкой на афганский минздрав.
По утверждению агентства, ещё 17 человек были ранены.
Ранее сообщалось о троих пострадавших.
Напомним, взрыв произошёл 13 мая в одной из кабульских мечетей во время богослужения.
Ответственность за этот теракт ни одна из экстремистских группировок пока на себя не взяла.
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