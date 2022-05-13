Кабул, 13 мая, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Семь человек стали жертвами взрыва, произошедшего в мечети в Кабуле, сообщает 13 мая РИА Новости со ссылкой на афганский минздрав.

Взрыв

По утверждению агентства, ещё 17 человек были ранены.

Ранее сообщалось о троих пострадавших.

Напомним, взрыв произошёл 13 мая в одной из кабульских мечетей во время богослужения.

Ответственность за этот теракт ни одна из экстремистских группировок пока на себя не взяла.