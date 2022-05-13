Москва, , 21:14 — REGNUM Курсы доллара и евро по отношению к рублю выросли на торгах в пятницу, 13 мая, после резкого снижения в предыдущие два дня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 64,55 рубля, что на 1 рубль 25 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро вырос на 1 рубль 89 копеек и достиг 67,15 рубля.

Напомним, накануне доллар на Московской бирже опустился ниже 64 рублей впервые с февраля 2020 года, а евро упал ниже 66 рублей впервые с июня 2017 года.