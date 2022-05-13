Вашингтон, 13 мая, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, во время которого обсуждалась тема сотрудничества в военной сфере и расширение НАТО, сообщает пресс-служба Белого дома.

(сс)marcn Джо Байден

По итогам разговора Байден заявил, что США поддерживают желание Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО.

Сообщается, что лидеры трех стран также обсудили «тесное сотрудничество» в области обороны и безопасности, а также «усилия, направленные на укрепление трансатлантической безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении высказались за безотлагательную подачу заявки на вступление страны в НАТО.