Приштина, Сербия, 13 мая, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Приштина не располагает информацией о том, что четыре страны отозвали признание независимости Косово. Об этом 13 мая заявила министр иностранных дел сепаратистского Косово Доника Гервала.

Mfa-ks.net Доника Гервала-Шварц, глава МИД Косово в правительстве Альбина Курти

По ее словам, речь идет «или о лжи, или отмена признания Косово долго готовится».

Гервала также заявила, что Приштина располагает данными о том, что Сербия никогда не переставала работать над отменой признания Косово другими странами, но на сей раз этого не случилось, передает телеканал РТС.

Она добавила, что Приштина со своей стороны работает над тем, чтобы Косово признали новые страны.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил о том, что еще четыре государства отменили признание независимости Косово.