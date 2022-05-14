Вашингтон, 14 мая 2022, 00:36 — REGNUM Американский актёр Адам Драйвер примет участие в съёмках новой картины режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы («Крёстный отец»). Об этом пишет портал KinoNews 13 мая.
Известно, что предстоящая лента получит название «Мегалополис», а Драйвер сыграет в ней главную роль. В проекте также снимутся Джон Войт, Форест Уитакер, Натали Эммануэль и Лоренс Фишберн.
Напомним, что Фрэнсис Форд Коппола потратил на создание «Мегалополиса» более 20 лет. Съёмки ленты должны начаться осенью 2022 года.
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