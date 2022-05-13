Вашингтон, 14 мая, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Американский актёр Адам Драйвер примет участие в съёмках новой картины режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы («Крёстный отец»). Об этом пишет портал KinoNews 13 мая.

Кадр из телешоу Late Night with Seth Meyers Адам Драйвер

Известно, что предстоящая лента получит название «Мегалополис», а Драйвер сыграет в ней главную роль. В проекте также снимутся Джон Войт, Форест Уитакер, Натали Эммануэль и Лоренс Фишберн.

Напомним, что Фрэнсис Форд Коппола потратил на создание «Мегалополиса» более 20 лет. Съёмки ленты должны начаться осенью 2022 года.