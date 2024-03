Оттава, 13 мая, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Канадская инди-рок-группа Arcade Fire заняла первое место в британском альбомном чарте с шестым студийным альбомом WE, сделав это в четвертый раз в карьере. Об этом 13 мая стало известно благодаря порталу Official Charts Company.

Скриншот NME Группа Arcade Fire

Канадская группа сразу попала на вершину чарта альбомов и чарта продаж на физических носителях, а их последний альбом обошел исполнительницу Sigrid с пластинкой How To Let Go, которое заняла второе место.

Это произошло после того, как их предыдущие пластинки — 2010 года The Suburbs, 2013 года Reflektor и альбом 2017 года Everything Now — также заняли первое место.