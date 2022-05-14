14 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 13:57 — REGNUM В Великобритании планируют сократить до 90 тысяч число сотрудников государственной службы, чтобы сэкономить в период кризиса. Секретарь кабинета министров Саймон Кейс написал письмо госслужащим, в котором признал решение «трудным, но интересным», при этом на Даунинг-стрит не исключают возможность временного приостановления нового набора сотрудников или обязательных сокращений в рамках планируемых действий. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительственные департаменты сами должны разработать план по сокращению штата.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка бедности

Министр по возможностям Brexit и эффективности правительства Джейкоб Рис-Могг объяснил, почему решение было принято именно сейчас: «Мы пытаемся все вернуть на уровень 2016 года, очевидно, до выхода из Евросоюза и до пандемии COVID-19. Мы всегда расходовали деньги налогоплательщиков максимально эффективно, у правительства нет своих денег. Деньги трудолюбивых налогоплательщиков идут в фонды, которое государство расширяет, но с ценами на жизнь нужно контролировать бюджеты и нужно убедиться в том, что все максимально эффективно. Так что это соответствует общим экономическим условиям».

Джейкоб Рис-Могг UK Parliament

Часть пользователей отметила, что сокращение 90 тысяч сотрудников только усложнит им жизнь. В период, когда приходится выбирать между едой и отоплением, они останутся без источника дохода.

«Мы должны сократить расходы правительства, чтобы уменьшить стоимость жизни». Можно смело сказать, что есть около 90 тысяч семей, которые с этим не согласятся», — прокомментировал @alastair10.

«Это значит, что кризис стоимости жизни наступит еще для 90 тысяч человек и их семей», — согласился @thatblokeinpr.

В комментариях уверены, что был способ сократить расходы государства без вреда для населения.

«90 тысяч рабочих мест, скажем, каждое обходится по 50 тысяч в год, получается 4,5 млрд фунтов. Чтобы сохранить людям работу можно было сократить бюджет иностранной помощи вполовину от прошлого года, получилась бы примерно такая же сумма», — посчитал @WelshHughJorgan.

Ряд пользователей уверен, что, сократив работников государственной службы, премьер создаст еще больше проблем, в том числе увеличит расходы населения, а не уменьшит их.

«Он имеет в виду, что он приватизирует эти рабочие места. Та роль, которую они выполняют, окажется дороже для налогоплательщиков», — прокомментировал @chris__medland.

«Когда они избавятся от этих людей, услуги всё равно нужно будет оказывать. И сюрприз, они будут нанимать их через аутсорсинг. Стоит только посмотреть на коррумпированные контракты по поставке средств индивидуальной защиты, чтобы увидеть, сколько денег налогоплательщиков можно сохранить», — написал @stevewmobb.

«Это не поможет починить паспортный стол, агентство по лицензированию водителей, судебную систему, пограничные службы, таможню и многое другое. Возможно, это означает аутсорсинг, так что расходы только возрастут», — отметил @bobbyhud.

Некоторые пользователи отметили, что многие из государственных учреждений и служб уже завалены работой, так что лишение их 90 тысяч сотрудников не только не поможет решить кризис стоимости жизни, но и усложнит получение необходимых услуг.

«Так очереди в паспортном столе станут еще больше, время ожидания паспорта увеличится, и получасовое ожидание ответа от министерства окружающей среды и агентства по здоровью планеты станет еще больше?» — уточнила @southwelljan.

«Я с августа жду, пока министерство труда и пенсий решит вопрос с моей пенсией, мне сказали, что у них завал, и они разбираются с запросами с июля 2021 года, может быть мой запрос в августовской стопке», — написал @DiSaint14.

Департамент труда и пенсий Великобритании Chemical Engineer

«На 90 тысяч больше безработных. На 90 тысяч меньше людей для решения последствий Brexit, для сбора налогов и обработки заявлений на выдачу паспорта», — прокомментировал @CynicalMikeH.

Среди пользователей есть те, кто предложил сократить членов парламента или министров, которые «просиживают штаны» в своей должности, или хотя бы сократить их зарплату, так точно получится сократить государственные расходы.

«Может быть он может сократить высокооплачиваемых министров, от которых нет реальной пользы, например, министра по возможностям Brexit, министра по экономическому выравниванию», — предложил @SwelterTheChef.

«В парламенте все еще есть 650 депутатов, которые продолжают получать хорошую заработную плату и списывают все свои расходы на государство. Не уверен, что они понимают кризис стоимости жизни», — считает @RobNorwood6.