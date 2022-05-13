Цхинвал, 13 мая, 2022, 21:13 — ИА Регнум. На 17 июля назначена дата референдума по вхождению Южной Осетии в состав России, говорится в указе президента республики Анатолия Бибилова. Текст опубликован на сайте главы Южной Осетии.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

«Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — говорится в документе.

В указе отмечается, что президент постановляет назначить референдум в Южной Осетии об объединении с Россией в соответствии с п. 16 ст. 50 Конституции Республики Южная Осетия.

Напомним, в конце марта Бибилов заявил, что осетинский народ хочет объединиться и что руководство республики предлагает Южной Осетии войти в состав России.