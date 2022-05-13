Москва, 13 мая, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Российские подразделения ПВО сбили три БПЛА украинских нацистов над Харьковской областью и Донецкой Народной Республикой, сообщил вечером 13 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК «Панцирь-С1»

Украинские беспилотники были уничтожены в районе населённых пунктов Краснополье, Малая Камышеваха и Горловка.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок реактивных систем залпового огня, 1498 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2882 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил он