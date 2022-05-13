Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Выкопать пруд, провести экскурсию по военной экспозиции, организовать «Вахту Памяти» и навести порядок на территории фортов Ленинградской области — такие задачи поставили перед собой участники «Молодёжки ОНФ» Санкт-Петербурга и, объединили для этого команду добровльцев из нескольких регионов. На помощь приехали добровольцы из Карелии и Новгородской области.

ИА REGNUM Георгиевская лента

Участники сводного отряда «Молодёжки ОНФ» отправились в «Музейный рейд» в народные музеи фортов «Серая лошадь» и «Красная горка», чтобы привести в порядок территорию перед стартом туристического сезона. Напомним, региональная акция с одноименным названием была создана по инициативе «Молодёжки ОНФ» и активистов Народного фронта. Работа в ее рамках проходит уже три года. Основная задача добровольцев — помочь сохранить историческое и культурное наследие памятных мест и достопримечательностей Ленинградской области.

На территории форта «Серая Лошадь» они очистили от мусора выносной командный пункт, сделали отвод воды от ДОТа, где планируется открыть выставку. Также откопали противотанковые надолбы, которые сразу были выставлены как новая экспозиция.

« Кроме того, мы убрали территорию краеведческого музея, высадили саженцы кизильника вокруг братской могилы морякам балтийцам», — рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Санкт-Петербурге Алексей Кузьменко .

Добровольцы также привели в порядок территорию форта «Красная Горка». Они очистили внутренние сооружения шестидюймовой батареи системы «Канэ», казармы сухопутной линии обороны, расчистили дороги, уложили плитку около памятника «Павшим в Таллинском прорыве», создали пруд около Яблоневого сада Памяти, вскрыли и привели в порядок вход в командный пункт десятидюймовой батареи.

Помимо масштабной уборки волонтеры организовали на территории заказника «Лебяжий» в Ломоносовском районе Ленинградской области «Вахту Памяти». Вместе с «Молодёжкой ОНФ» в ней приняли участие 150 представителей студенческих археологических отрядов Санкт-Петербурга.

Также всем участникам вахты провели экскурсию по военной экспозиции и рассказали историю форта.