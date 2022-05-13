Белград, , 21:22 — REGNUM Москва надеется, что Белград не поменяет свою позицию по поводу введения антироссийских санкций. Об этом 12 мая заявил сербскому телеканалу посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Александр Аркадьевич Боцан-Харченко Ambasadarusije.rsru

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Российский дипломат отметил, что Россия не посчитала бы введение санкций дружеским шагом.

Боцан-Харченко добавил, что Москва свою надежду на неизменность позиции Белграда по отношению к антироссийским санкциям основывает на анализе заявлений высших должностных лиц Сербии, а также аргументов, которые говорят в пользу того, что Белград не должен присоединяться к санкциям.

«Речь идет о причинах, чрезвычайно важных для развития Сербии. Также большинство населения не считает, что нужно поддержать антироссийские санкции», — заявил Боцан-Харченко телеканалу РТВ.

Дипломат не захотел отвечать на вопрос, как санкции со стороны Сербии отразились бы на сербско-российских отношениях, так как он надеется, что «до этого не дойдет». Боцан-Харченко просто повторил, что «санкции не являются дружеским шагом, особенно санкции такого масштаба».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не намерена менять свое отношение к антироссийским санкциям, до тех пор, пока не будет вынуждена пересмотреть свою позицию.