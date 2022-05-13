Пловдив, Болгария, , 20:50 — REGNUM В Болгарии во время учений в районе аэродрома Чешнигирово (Пловдивская область) тяжелое ранение получил военнослужащий болгарской армии. Об этом 13 мая сообщает БТВ.

Укладка парашюта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По предварительной информации, инцидент произошел в ходе маневров по высадке воздушного десанта. Как утверждают очевидцы, у военного не раскрылся парашют.

Пострадавший был доставлен в университетскую больницу Пловдива. Его состояние оценивается как критическое. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

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