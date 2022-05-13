Москва, 14 мая, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Российский актёр Сергей Юшкевич раскритиковал воссоздание образа покойного Владислава Галкина в сериале «Диверсант». Об этом 13 мая пишет портал StarHit.

Кадр из сериала «Диверсант» Владислав Галкин

«Я резко против таких экспериментов. Я человек старой формации. Я за живое. Попытки «воскрешения» даже с помощью технологий печальны. Потому что ту харизму, природу, неистовство, которое всегда было во Владе, никакая программа не сможет восстановить. В общем, это какое-то лукавство, больше игра с технологиями и их возможностями, нежели желание подарить нам какие-то сильные эмоции, которые мы испытывали, когда видели Влада живым на экране», —рассказал Юшкевич. К слову, отец Владислава Галкина поддержал идею с возвращением сына на экраны.

Напомним, что Владислав Галкин скончался 25 февраля 2010 года. Причиной смерти актёра стала острая сердечная недостаточность с остановкой сердца.