Берлин, , 20:44 — REGNUM Условия, выдвигаемые Россией Киеву для решения вопроса по спецоперации, германский федеральный канцлер Олаф Шольц назвал неприемлемыми, сообщает 13 мая DPA.

Канцлер Германии Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Выступая на мероприятии Социал-демократической партии Германии, Шольц заявил, что спецоперация проводится ВС России на Украине только с одной целью — «для расширения собственного влияния и увеличения территории».

Олаф Шольц «Для меня неприемлем навязанный Украине мир».

Он добавил, что Берлин намерен и дальше отправлять Киеву вооружения. Однако всё это не должно вести к осложнениям между НАТО и Россией, недопустима конфронтация, сказал германский канцлер.

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